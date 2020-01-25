Fenerbahçe M. Başakşehir Canlı İzle | FB Başakşehir ilk 11'ler | Fenerbahçe Başakşehir saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy'de zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynanıyor. 34 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe sahasında 36 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir'i ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'da başlayacak, müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe M. Başakşehir nasıl canlı izlenir?





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Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında zorlanıyor

Yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, ligde rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 36 puanla ikinci basamakta yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet ile 4'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda elde ettiği 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Başakşehir, Ülker Stadı'nda zorlanıyor

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0 (2018-2019)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3 (2017-2018)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2016-2017)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2015-2016)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2014-2015)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1 (2012-2013)

Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2 (2011-2012)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2010-2011)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2009-2010)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2008-2009)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2 (2007-2008)

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir 11'ler

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Çaiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Elia, Visca, Crivelli