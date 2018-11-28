Fenerbahçe maç saatini beklemeye başladı

Ülker Stadyum Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

