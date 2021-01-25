Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi. 3.5 yıllı sözleşme imzalanan yıldız futbolcuya bu sezonun geri kalanı için bir ücret ödenmeyecek. 32 yaşındaki oyuncu, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için ise 3 milyon Euro garanti ücret ve 550 bin Euro da imza parası alacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."