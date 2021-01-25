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Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Mesut Özil'e 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon Euro garanti ücret ve 550 bin Euro da imza parası ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ayrıntılarını KAP'a bildirdi. 3.5 yıllı sözleşme imzalanan yıldız futbolcuya bu sezonun geri kalanı için bir ücret ödenmeyecek. 32 yaşındaki oyuncu, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için ise 3 milyon Euro garanti ücret ve 550 bin Euro da imza parası alacak.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

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