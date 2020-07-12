Fenerbahçe Sivasspor Canlı Anlatımı

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FENERBAHÇE 1 - 1 SİVASSPOR
27' GOL! Deniz Türüç attı Fenerbahçe eşitliği sağladı
16' Sivasspor'da Emre Kılınç da hakem itirazdan sarı kart gördüSarı Kart - Emre Kilinc
14' Sivasspor inanılmaz bir pozisyonu kaçırdı. Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Arouna Kone, bomboş durumdayken altıpasta topu auta attı.
12' Fenerbahçe'de hakeme itiraz eden Hasan Ali sarı kart gördü.
9' GOL! Penaltıda topun başına geçen Kone topu ağlara gönderdi.Gol - Arouna Koné
7' Fenerbahçe'de Ozan sarı kart görüyor.Sarı Kart - Ozan Tufan
6' Emre Kılınç ceza sahası içinde yerde kaldı hakem penaltı dedi.
1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.
İlk 11'ler;
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Vedat.
Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Cofie, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone.