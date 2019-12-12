Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlığı geçen Mevlüt Erdinç ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.