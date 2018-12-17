Fenerbahçe uzatma dakikalarında yıkıldı | Fenerbahçe - Erzurumspor kaç kaç?

Fenerbahçe - Erzurumspor... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlüğe yeniden Ersun Yanal'ı getiren Sarı - Lacivertliler mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Ayew ve Skrtel'den gelirken, Erzurumspor'un gollerini Emrah Başsan ve Thy kaydetti.

Bu sonucun ardından iki takımın da puanı 15'e yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Mehmet Ekici oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.

Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanan müsabakada 68. dakikada oyundan alınan Mehmet Ekici'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Müsabaka boyunca olumlu futbol gösteren Ekici, yerini Yassine Benzia'ya bırakırken tribünlerden alkışlarla kenarı geldi. Ekici yedek kulübesine geldiğinde Ersun Yanal ile selamlaşırken, Yanal'ın yüzündeki mutluluk gözlerinden okundu.

Kadıköy'de 38.368 taraftar yer aldı

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabakayı 38.368 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor mücadelesini 38.368 taraftar takip etti. Müsabakada kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Erzurumspor taraftarı maç boyunca takımlarını destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz maçlara göre daha coşkulu takımına destek verdi.

Mehmet Ekici'ye özel ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar, Mehmet Ekici oyundan alınırken yaptıklarına tezahüratlarla Ekiciye büyük destek verdi.

Fenerbahçe ile Erzurumspor arasında oynanan müsabakada 68. dakikada oyundan alınan Mehmet Ekici'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Müsabaka boyunca olumlu futbol gösteren Ekici, yerini Yassine Benzia'ya bırakırken tribünlerden alkışlarla kenarı geldi. Ekici yedek kulübesine geldiğinde Ersun Yanal ile selamlaşırken, Yanal'ın yüzündeki mutluluk gözlerinden okundu.

Kadıköy'de 38.368 taraftar yer aldı

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabakayı 38.368 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor mücadelesini 38.368 taraftar takip etti. Müsabakada kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran Erzurumspor taraftarı maç boyunca takımlarını destekledi. Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz maçlara göre daha coşkulu takımına destek verdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ayew'in savunmanın arkasına attığı yüksek pasta Egemen'den seken top Slimani'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun plase şutunda top az farkla auta çıktı.

11. dakikada Isla'nın pasında topla buluşan Valbuena, rakibini geçip son çizgiden Slimani'ye çıkardı. Bu futbolcu sert vurdu ancak yandan dışarı gönderdi.

18. dakikada Eljif'in derin pasında son çizgiye inen Isla bekletmeden arka direğe ortaladı. 2 rakibinin ortasından iyi yükselen Ayew, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına gelen Valbuena ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skrtel kafayı vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0

36. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici, Slimani'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına aşırttı. Valbuena'nın gelişine sert şutunda kaleci Sehic 2 hamlede topa sahip oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kunu'nun sol kanttan ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın bıraktığı topa arka direkteki Emrah sert vurdu ve farkı 1'e indirdi. 2-1

53. dakikada Slimani'nin pasında topla buluşan Eljif, yine müsait durumdaki Slimani'yi gördü. Ancak Cezayirli futbolcu çok kötü bir vuruş yaparak topu yandan auta gönderdi.

57. dakikada topla buluşan Mehmet Ekici, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia'nın ara pasında ceza sahasına giren Ayew, Egemen'i vücut çalımıyla geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda Sehic gole izin vermedi.

90+2. dakikada Sunu'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Fenerbahçe savunması uzaklaştıramazken, meşin yuvarlak son olarak Thy'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top uzak köşeye gitti ve ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew (Reyes dk. 88 ?), Mehmet Ekici (Benzia dk. 68), Valbuena (Barış dk. 72), Slimani

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Ferdi

Teknik Direktör: Ersun Yanal

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Schwechlen, Kone (İbrahim dk. 46), Scuk, Erhan (Thy dk. 82), Taylan, Özer (Emrah dk. 46), Sunu

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Auremir, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ayew (dk. 18), Skrtel (dk. 27) (Fenerbahçe), Emrah (dk. 48), Thy (dk. 90+2) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Lokman, Egemen (BB Erzurumspor)

