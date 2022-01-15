Fenerbahçe ve Antalyaspor puanları paylaştı

MAÇTAN DAKİKALAR
20'Poli'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutu kaleci Berke'de kaldı.
22' Doğukan Sinik'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın şutu yan ağlarda kaldı.
23' Ghacha'nın ortasında ceza sahası sol çaprazdan Güray Vural'ın gelişine vuruşunu kaleci Berke güçlükle kurtardı.
43' Doğukan Sinik'in sol kanattan penaltı noktasına ortasında Bünyamin Balcı'nın şutu defansa çarparak taca çıktı.
47' Bünyamin'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Güray Vural'ın gelişine şutu üstten auta gitti.
66' Güray Vural'ın sol kale çizgisinden ortasında top üst direğe çarparak auta çıktı.
70' Fredy'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
72' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın şutu doğrudan filelerle buluştu. 0-1
82' Admir Mehmedi'nin ceza sahasına ortasında kaleci Berke boşa çıktı, Naldo'nu vuruşu savunmadan döndü. Savunmadan dönen topu önünde bulan Doğukan Sinik'in meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
89' Admir Mehmedi'nin pasıyla ceza alanına hareketlenen Doğukan Sinik'in şutu az farkla yandan auta gitti.
90+3' Poli'nin pasında ceza yayı üzerinden Fredy'nin kaleyi bulmadı.
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Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Ekrem Kan
FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Poli, Fredy, Doğukan Sinik (Milosevic dk. 90+5 ?), Ghacha (Admir Mehmedi dk. 73), Wright (Crivelli dk. 64)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus
Fenerbahçe: Berke Özer (Osman Ertuğrul Çetin dk. 85 ?), Min Jae, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Pelkas dk. 85 ?), Zajc, Sosa (Gustavo dk. 80 ?), Mesut Özil (Nazım Sangare dk. 63), İrfan Can Kahveci, Rossi (Muhammed Gümüşkaya dk. 63), Serdar Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Yedekler: Bartu Kulbilge, Meyer, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak
Goller: Sosa (dk. 72) (Fenerbahçe), Doğukan Sinik (dk. 81) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Veysel Sarı, Fredy, Kudriashov (Fenerbahçe)
İsa Akar - Suat Metin