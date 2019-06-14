Fenerbahçe'den efsane jübile!

Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı. Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak. Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak. Fenerbahçe'de en son jübile, maçı Tanju Çolak için gerçekleşmiş, 29 Temmuz 1998'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Bursaspor'u 4-1 mağlup etmişti.

Tek jübile Yula'ya

Tanju'ya jübile sözü, Ali Şen döneminde verilmiş, Aziz Yıldırım yönetimi tarafından da yerine getirilmişti. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında kendi planlamasıyla jübile yaptığı tek isim ise Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Selçuk Yula olmuştu. 1979-1986 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Yula, kariyerinde son olarak Galatasaray forması giymiş ve jübile yapmamıştı. Yıldırım, 22 Temmuz 1998'de iadeiitibar için Yula'nın jübilesini organize etti. Yıldırım döneminde, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rüştü Reçber gibi efsane isimler jübile yapamadı. Alex'e yapılacak jübileyle hem efsane Kaptan'a iadeiitibarda bulunulacak hem rafa kalkan gelenek canlanacak hem de kulübün kasası dolacak.

LAZIO İNAT EDİYOR

İlk olarak Elif Elmas'ın peşine düşüp, sonra rotayı Jailson'a çeviren Lazio, sambacı için Fenerbahçe'ye 8 milyon avroluk teklif yaptı. Ancak sarı-lacivertliler 10 milyon avro talep etti. Jailson'un da istediği bu transfer için kulüplerin ortak bir rakamda buluşması bekleniyor.

KAZAN KAZAN ZAMANI

Fener Ol kampanyasına destek için yapılan Kazan Kazan programının ikincisi Nazlı Çelik'in sunumuyla bugün gerçekleşecek. Metin Âşık'ın vefatı sebebiyle ertelenen program akşam 20.00'de Star TV'de başlayacak. Etkinlik, 16 Haziran'da FB TV ile TV8 ortak yayınıyla tamamlanacak.

Mata hamlesi

Kâbus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yönetim, taraftarının gönlünü almak için sınırları zorluyor. FFP sebebiyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Manchester United'la sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Juan Mata'yı alarak tribünleri doldurmayı hedefliyor. Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan 31 yaşındaki Mata çok sayıda teklif alırken Fenerbahçe, yıldız on numarayı imza parası ve yüksek ücretle ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin 2014'ten beri ilgilendiği Mata için Galatasaray'ın da nabız yokladığı belirtilirken Başkan Ali Koç'uın bu transferle bizzat ilgilendiği biliniyor.

M. Emin Uluç - Türkiye gazetesi