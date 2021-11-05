Fenerbahçe'den muhteşem zafer!

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada İrfan Can'ın pasında Mert Hakan ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

16. dakikada Berisha'nın pasıyla topla buluşan Meyer'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

18. dakikada sol kanattan Sosa'nın köşe atışında ceza sahası içinde Berisha'nın volesinde kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Fenerbahçe şık paslarla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahası sağ kanattan Mert Hakan'ın arka direğe ortasında Berisha şık bir voleyle topu ağlara filelere yolladı. 0-3

36. dakikada sağ kanattan Sosa'nın köşe atışında ceza sahası içinde Kim Min-Jae'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe ortasında bomboş durumda Osayi-Samuel'in şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Berisha'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rossi'nin sert şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.

80. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zajc'ın şutunu kaleci Butez kurtardı.

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Royal Antwerp: Butez, De Laet, Bataille (Balikwisha dk. 76), Dinis Almeida, Vines, Verstraete, Alhassan Yusuf (Dorian Dessoleil dk. 46), Gerkens (Dwomoh dk. 67), Benson (Miyoshi dk. 61), Fischer (Samatta dk. 60), Frey

Yedekler: De Wolf, Björn Engels, Johannes Eggesteinf

Teknik Direktör: Brian Priske

Fenerbahçe: Berke, Tisserand (Szalai dk. 72), Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa (Pelkas dk. 79), Mert Hakan (Zajc dk. 63), Ferdi (Sangare dk. 72), İrfan Can (Rossi dk. 63) Meyer, Berisha

Yedekler: Ertuğrul, Bartu Kulbilge, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Mert Hakan (dk. 8), Meyer (dk. 16), Berisha (dk. 29) (Fenerbahçe)

Sarı kart: İrfan Can (Fenerbahçe)