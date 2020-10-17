Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maçın kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez, Diego Perotti ve geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde kırmızı kart gören Lemos kafilede yer almadı. Öte yandan kadroda Ömer Faruk Beyaz ve Nabil Dirar'da kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Göztepe kadrosu şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi"