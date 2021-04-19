Fenerbahçe'nin saha içi istatistikleri yükselişte!

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kazandı. Kaleci Altay Bayındır'ın yokluğunda kalede görev alan Harun Tekin, 88. dakikada Visca'nın penaltısını kurtarmasının ardından gözyaşlarını tutamazken, takımının 3 puan almasında önemli bir rol oynadı. Müsabakanın ardından basın toplantısında Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından da övgüyle bahsedilen Tekin, ligde geride kalan 6 müsabakada Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyacak.

İstatistikler yükselişte

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında sarı-lacivertliler yüzde 51.1 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken, Başakşehir mücadelesinde bu istatistiği \% 56.6'ya çıkardı. Gaziantep FK mücadelesinde yüzde 77.2'lik oranla rakip yarı sahada pas isabetinde başarılı olan sarı-lacivertliler Başakşehir maçında bu oranı yüzde 80.4'e yükseltti.

Jose Sosa zirvede

Fenerbahçe'de son haftalarda bulduğu form grafiğiyle takımı adına önemli bir performans gösteren Arjantinli orta saha Jose Sosa, Başakşehir maçında da istatistiklerde zirvede yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir mücadelesinde 61 pas, yüzde 82 pas isabeti, 9 uzun pas, 52 kısa pas ve 7 kazanılan ikili mücadeleyle takımının galibiyetinde önemli bir rol aldı.

Ozan Buğra Koşar