Fenomen olma kavgasında adliyeye sevk edilen 2 çocuk serbest kaldı

Geçtiğimiz pazar günü Konak ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınındaki bir parkta meydana gelen olayda, iddiaya göre İ.E. (14) ve H.K. (14) isimli kız çocukları yürüyüş yapmak için parkta bulundukları esnada yanlarına yaklaşan iki kız çocuğu ‘Ne bakıyorsun?' diyerek bir anda kendilerine saldırmış ve o anlar yanlarında bulunan üç erkek tarafından video kaydına alınmıştı. Yaklaşık 10 dakika boyunca İ.E ve H.K'yi darp eden grup, polise yapılan ihbarın ardından olay yerinden uzaklaşmıştı. Olayın ardından darp edilen çocukların aileleri, çocukları için tedavi gördükleri hastaneden darp raporu alıp şikayette bulunmuştu. Grupta yer alanları tanıyan başka bir çocuk ise saldırganların bilerek ve isteyerek kavga ettiklerini, o sosyal medyada fenomen olmak için kavga ettiklerini ileri sürmüştü.

Yeni kavga videoları ortaya çıktı

Olayın ardından darp edilen çocukların ailelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışan iki kız çocuğunun kimliklerini tespit etti. Çocuk Şube ekipleri tarafından gözetim altına alınan A.Ç. (14) ve B.D. (15) isimli kız çocukları, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İki kız çocuğunu darp edip o anları kayıt altına aldıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılan A.Ç. ve B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suça sürüklenen çocukların ifadelerinde, İ.E. ve H.K'nın kendilerine hakaret etmesi nedeniyle kavga çıktığını, söz konusu görüntüleri de kendilerinin paylaşmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan çocukların yeni kavga videoları da ortaya çıktı.

Ali İhsan Çiftçi

