Fethiye Belediye Başkanı Karaca: 'Sabotaj olduğunu düşünüyoruz'

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kaymakam Eyüp Fırat yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

Başkan Karaca, “Sabotaj olduğunu düşünüyoruz

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Türkiye'nin 66 noktasında çıkan yangınların sabotaj olma ihtimali büyük ihtimal. Maalesef burada da bu konu üzerinde duruluyor.

Bir çok görgü tanığından aldığımız neticeler doğrultusunda bizler bu yangının sabotaj nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman yerleşim alanı ve oteller bölgesini tehdit eder durumda değil” diye konuştu.

Kaymakam Eyüp Fırat ise yangın söndürme çalışmalarının ekipler tarafından yürütüldüğünü, ekip olarak herkesin yangın bölgesinde olduğunu ifade etti.

Murat Yalçın

