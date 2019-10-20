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Fethiye paraşüt kazası: 1 yaralı

Fethiye paraşüt kazası: 1 yaralı
Fethiye paraşüt kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tekli (single) atlayış yapan İranlı pilot kalkış sırasında kayalıklara düşerek yaralandı.

20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz Mahallesine gelerek akrobasi gösterisi yapmak için Babadağ'ın bin 700 metre pistinden 43 yaşındaki İranlı Mohammadaref Ebrahimi single (tekli) hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı.

Kalkışın ardından Ebrahimi belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Pistteki diğer pilotların tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
JAK timi tarafından bulundukları yerlerden istasyon kurarak çıkarılan yaralı paraşütçü ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Murat Yalçın
 

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