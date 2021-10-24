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Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı

Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı
Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu deniz düşen 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı - Tıkla İzle

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden yarasa adam uçuşu yapan Çağdaş Türkmen, Belcekız sahilinde inişi geçtiği sırada, ticari uçuş yapan pilotun paraşütüyle çarpıştı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü. Bölgede görevli, Fethiye Sahil Güvenlik karakol komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince kurtarılan yaralılar karaya çıkarıldı. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan iki paraşütün denize düşme anı kameralara yansıdı.

Murat Yalçın
 

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