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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile daha önce meslekten ihraç edilen ve 5 yıldır firari olduğu tespit edilen eski emniyet müdürü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 yıl önce 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi eski 4. sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban, Keçiören ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin bir süredir takip ettiği Çoban'ın yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonrası saklandığı evi tespit edildi. Ekiplerin adrese düzenlediği baskında kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan Çoban'ın 5 yıldır firari olduğu tespit edildi.
Zanlı Çoban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
 

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