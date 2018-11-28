FETÖ'den 2 harp okulu öğrencisine adli kontrol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve ankesörlü-kontörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun merkezli geçen hafta toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun, Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda toplam 19 asker gözaltına alındı. Geçen Cuma ve Pazartesi günleri adliyeye sevk edilen 4 asker tutuklanırken, 15 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firarda olan harp okulu öğrencisi S.D. ve M.K. de gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan S.D. ve M.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay