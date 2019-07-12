FETÖ'den yargılanan eski hakim ve savcının davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 2014 yılındaki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için aday gösterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül ile, eşi eski savcı Cevat Gül'ün yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül ve avukatları hazır bulundu.

"Nasıl suç sayıldı anlayabilmiş değilim"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Cevat Gül, “İddianamenin ilk kısmında hiçbir delilden bahsedilmemiş. Savcının bu iddianameyi nasıl yazdığını anlayabilmiş değilim. Geçmişte aldığım görevler, suçlanmama neden olmuşken, benimle aynı eğitimi alan ve görevlerinin başında olan arkadaşlarım var. Aldıkları görevler onlar için terfi nedeni olurken, benim için nasıl suç sebebi olmuş anlayabilmiş değilim” dedi.

"Hiçbir örgüte bağlı değilim"

Savunma yapan sanık Ayşe Neşe Gül, “Meslek hayatım boyunca ülke menfaatlerimi şahsi menfaatlerimin üzerinde tuttum. Hiçbir örgüte bağlı değilim. Yargılama sürecini uzatacak hiçbir husus yapmadım” dedi.

Sanık Gül'ün ardından söz alan avukat, esasa ilişkin savunmasını yaptı ve müvekkillerinin beraatini talep etti.

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep ettiler ve ardından karar arası verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cevat Gül'ü suçun işleniş biçimi, örgüt içerisindeki konumu ve örgüte olan bağlılığı sebebiyle, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Gül'ün fiilden sonraki süreçte ve yargılama aşamasındaki davranışlarını lehine takdiri hafifletici olarak kabul eden mahkeme, cezayı 8 yıl 9 aya düşürdü.

Mahkeme, sanık Ayşe Neşe Gül'ü suçun işleniş biçimi, örgüt içerisindeki konumu ve örgüte olan bağlılığı sebebiyle, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın, Gül'ün fiilden sonraki süreçte ve yargılama aşamasındaki davranışlarını lehine takdiri hafifletici olarak kabul eden heyet, cezayı 10 yıla düşürdü.

Mahkeme, her iki sanığında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', ‘TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme', ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme' suçlarını işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verildi. Sanıklar Ayşe Neşe Gül ve Cevat Gül'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İrem Demir