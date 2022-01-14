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FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 1. sınıf emniyet müdürü olduğu ve örgüte yüksek derecede bağlı oldukları belirlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları 'mahrem imamlarla' çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü 19 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde 14.01.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

Engin Yağcı
 

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