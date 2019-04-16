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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 48 şüpheli hakkında 16.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 26 sı görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. 

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