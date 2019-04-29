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FETÖ'nün Türkiye'de ilk kez yeni il yapılanması çökertildi

FETÖ'nün Türkiye'de ilk kez yeni il yapılanması çökertildi
FETÖ'nün Türkiye'de ilk kez yeni il yapılanması çökertildi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye’de ilk kez gittiği yeni il yapılanması Çorum polisinin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinde 3 ayrı ilde çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlardan 2'sinin Türk uyruklu Alman vatandaşı olduğu, 10 tanesinin ise örgütün kripto üyelerinden olduğu ortaya çıktı. KOM ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi çalışmaları sonucunda örgüte Amerika ve farklı illerden para transferi yaptığı tespit edilirken, örgütün yeni il yapılanmasının herhangi bir sabıkası bulunmayan kişilerden oluştuğu hedef olarak ise üniversite öğrencilerinin seçildiği belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs adliyeye sevk edildi.  

Muhammed Muttalip Yalçın - Tugay Göktürk
 

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