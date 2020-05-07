'Fibromiyalji kesinlikle bir romatizmal hastalık değildir'

Fizik tedavi ve rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, fibromiyalji hastalığı hakkında hakkında önemli bilgiler verdi. Fibromiyaljinin kaslarda ve kemiklerde görülen yaygın ağrı ve belirli anatomik bölgelerde hassas bölgelerin varlığı ile karakterize bir farklılık olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İnanır, “Bölgesel veya yaygın ağrıya, sabah yorgunluğu, anksiyete, depresyon, uyku bozukluğu eşlik etmektedir. Belirtiler herhangi bir testle ölçülemez, objektif bir veri yoktur. Kesinlikle bir romatizmal hastalık değildir.” dedi.

Fibromiyalji nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Fibromiyaljiye neyin yol açtığı henüz tam olarak saptanamadığını kaydeden Doç. Dr. İnanır, "Fakat uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde bazı faktörlerin hastalığı tetiklediği anlaşılmıştır. Kişilik yapısı, daha çok hassas yapılı, mükemmeliyetçi ve olaylardan çabuk etkilenen kişilik yapısına sahip bireylerde görülür. Enfeksiyonlar fibromiyaljiyi ortaya çıkarabilir veya belirtileri kötüleştirebilir. Fibromiyalji belirtiler yorgunluk, uyku problemleri, uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta zorlanmak, baş ağrısı, depresif ruh hali, kaygı, odaklanma veya konsantrasyon güçlüğü, karın ağrısı, kulaklar çınlaması, egzersize karşı isteksizlik ve çabuk yorulma, sindirim problemleri, kol ve bacaklarda şişkinlik hissi, uyuşukluk ve karıncalanma olarak sıralanabilir." şeklinde konuştu.

Fibromiyalji tanısı nasıl konur ve risk faktörleri nelerdir?

Fibromiyaljinin toplumun yüzde 1-2'sini etkilediğini ve 40-55 yaş arası kadınlar çoğunluğu oluşturduğunu bildiren Doç. Dr. Ahmet İnanır, "Güncel bilgilere göre üç ay veya daha uzun süredir devam eden ve tıbbi bir nedene dayandırılamayan yaygın ağrı şikâyeti olan hastalara fibromiyalji tanısı konulur. Fibromiyaljiyi tespit edebilen bir laboratuvar testi yoktur." ifadelerini kullandı.

Fibromiyalji tedavisi nasıl yapılır?

Doç. Dr. Ahmet İnanır, hastalığın tedavisi için yapılması gerekenleri şöyle açıkladı: "Fibromiyalji tedavisinde amaç ağrıyı fazla hissettiren bedensel algılayıcıları (reseptör), algılayıcıları uyarıcı iç ve dış etmenleri yönetmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır, başa çıkma yöntemlerini geliştirmek, yeni bir bakış açısı sağlamaktır. Genetik yatkınlık da söz konusudur. Yüzü kırışmaya yatkın kişilerin daha fazla cilt bakımı yapmaları gerektiği gibi veya dizi kireçlenmeye yatkın kişilerin kilo almaktan, ağır faaliyetlerden kaçınmaları gerektiği gibi daha önceden tecrübe ettikleri ve kendilerini etkileyen stresörlerden uzak durmaları ve bakımlarını yeterince yaptırmaları gerekmektedir. Bunun yanında; osteopatik manual terapi, nöral terapi, proloterapi, ozon terapi (özellikle ozon terapi hayatlarının bir parçası haline getirilmelidir), hacamat, kinezyolojik bantlama, bilişsel davranışçı terapi yanında başa çıkma metodları hayatlarına kazandırılmalıdır. Akupunktur, kuru iğneleme, meditasyon, masaj, dengeli ve sağlıklı bir beslenme tarzı, düzenli egzersiz, kaliteli uyku uyumak da tedavi etkinliğine katkı sağlayacaktır. Tedavi için konuya hakim bir uzman doktor ile işbirliği şarttır. Sadece ilaç ile tedavi etmenin yetersiz kaldığı defalarca tecrübe edilmiştir. Mutlaka kombine tedavi metodları ile tedaviye başlanmalı ve devam ettirilmelidir."

Fibromiyalji egzersizleri

Fibromiyaljinin bulgu ve atakların kontrolünde egzersiz yapmanın önemli ölçüde yarar sağladığının altını çizen Doç. Dr. İnanır, "Vücutta düzgün bir postür sağlayan, kasları kuvvetlendiren ve dayanıklılığını arttıran egzersizler fibromiyalji tedavisinin ayrılmaz bir parçası olmak zorundadır. Egzersiz yapanlarda ağrı ve yorgunlukta azalmaya uyku problemlerinde düzelme olduğu hissedilir durumdadır. Fakat yoğun egzersiz yapmak fibromiyalji belirtilerini tetikleyebilir. Aerobik, germe ve güçlendirme egzersizleri, yüzme yürüyüş yapma hayat tarzı haline getirilmelidir." dedi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır, son olarak fibromiyaljiden korunma yolları da şöyle açıkladı: "Fibromiyalji hayat kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlık verici bir durumdur. Fibromiyalji ve negatif etkilerinden korunmak için düzenli egzersiz yapmak, düzenli olarak karanlık odada uyumak, Çay, kahve gibi uyku düzenini bozabilecek içecekleri dozunda almak, stresli durum ve ortamlardan uzak durmak ve başa çıkma yöntemlerini öğrenip uygulamak, sağlıklı beslenmek, düzenli bir terapi bakımı altında olmak, kendine zaman ayırmak, sevdiği arkadaşlarla vakit geçirmek ve hobiler edinmek gibi yaşam tarzı değişikliklerinden yarar görmektedirler."