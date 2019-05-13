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Fikret Orman ve yönetime tepki

Fikret Orman ve yönetime tepki
Fikret Orman ve yönetime tepki

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar, dün yapılan seçimde yeniden başkan seçilen Fikret Orman ve yönetimini protesto etti.

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında siyah-beyazlı taraftarlar TFF, MHK ve hakemleri protesto ederek karşılaşmaya başladı. Mücadelenin 25. dakikasında Caner Erkin'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrasında penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Hakem Cüneyt Çakır'ın devam kararı sonrasında ise önce hakemlere ardından ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimine tepki gösterdi. ‘Fikret Orman paralar nerede?' diyerek tempo tutan ve ardından ‘Yönetim istifa' tezahüratı yapan siyah-beyazlılar, geçmişte Süleyman Seba'ya yapılan tezahüratın benzerini Fikret Orman için söyledi ve “7 sene oldu, senin süren doldu. Yeter artık Fikret, Beşiktaş'ı terk et” sloganı attı. 

Genel kurulda Beşiktaşlı olmayanların oy kullandığı iddialarını da protesto eden taraftarlar, “Sendika dışarı” diye bağırdı. Bu sırada bazı taraftarlar ise, protesto edenlere tepki gösterdi.  

Bozhan Memiş

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