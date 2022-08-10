Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 2'de 2 yaptı

Elemelerde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri'i, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar Danimarka'da oynayacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)
Türkiye: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)
Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen, Dahl)
Setler: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11
Süre: 97 dakika (23 24 26 24)