İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi
Filenin Sultanları uçakta böyle eğlendi

2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanlarının kutlamalarına dönüş yolunda uçakta eşlik eden ünlü oyuncu Murat Cemcir tarafından söylenen şarkı sonrasında yaşanan eğlenceli görüntüler telefon kamerası ile kaydedildi.

Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 CEV Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüş yolunda uçakta da kutlamalarına devam etti.

Katıldıkları film galası sonrasında ‘Filenin Sultanları' ile aynı uçakla İstanbul'a dönen ünlü oyuncular Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin, sporcuların sevincine ortak oldu.

Uçakta ‘Çile Bülbülüm' isimli şarkıyı, ‘Filenin Sultanları' için yeniden düzenleyen Murat Cemcir, ‘File Sultanları, Allah' diyerek milli takım oyuncularına söylemesi eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden olurken, bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.