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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Brezilya

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Brezilya
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi Brezilya

FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu. Milliler, yarın TSİ 10.00'da Brezilya ile mücadele edecek.

Çin'in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda oynadığı iki müsabakadan da galibiyetle ayrılarak namağlup lider olarak adını yarı finale yazdırmıştı. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi ise; B Grubu'nda oynanan ABD - Brezilya karşılaşmasının ardından belli oldu. ABD, Brezilya'yı 25-18, 25-19, 20-25 ve 25-21‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek grubunu ilk sırada tamamladı. Brezilya ise grupta ikinci oldu ve yarı finalde Milliler ile eşleşti.
Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 10.00'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 

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