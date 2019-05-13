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Filipinler seçime gidiyor

Filipinler seçime gidiyor
Filipinler seçime gidiyor

Filipinler halkı, senatör, milletvekilleri ve yerel idarecileri seçeceği ara seçimler için sandık başına gitti. Seçim sonuçları iktidarın lehine sonuçlanırsa, yeniden idam cezası getirilebilir.

Filipinler'de başlayan genel seçimlerle birlikte Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 3 yıllık görevinin ardından halkın nabzını ölçme imkânı bulacak. Senato, Meclis ve mahalli idareleri kapsayan seçimde, toplam 7 bin adada yaşayan 61 milyon seçmen oy kullanıyor. İktidar partisi Hugpong sa Tawong Lungsod, seçim sonucunda Senato'da çoğunluğu sağlarsa idam cezasını geri getirmeyi amaçlıyor.

Duterte ailesi siyasi arenada yayılıyor

Devlet Başkanı Duterte'nin çocukları da bazı bölgelerden aday oldu. Başkanın kızı Sara Duterte, Davao Belediye Başkanlığı için tekrar aday oldu. Oğlu Sebastian Duerte ise Davao şehri Belediye Başkanı Yardımcılığı için adaylığını sundu. En büyük oğlu Saolo ise Temsilciler Meclisine girmek için aday oldu.  

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