Filistin'de 17 kişide Covid-19'un yeni mutasyonu tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonu Filistin'e de sıçradı. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı açıklamada, başkent Kudüs'ün çevresinde yer alan Beit Surik, Bir Nabala, Al Jadira, Beit Hanina, Al Ram ve Shuafat bölgelerinde toplam 17 kişide İngiltere kaynaklı Covid-19'un yeni mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Keyle, Bakanlık'taki koruyucu hekimlik ekiplerinin, hastaların sağlık durumlarını takip edeceğini ve vakaların tespit edildiği bölgelerde gerekli incelemeleri yapacağını ifade etti.

Öte yandan Filistin'de toplam vaka sayısı 154 bin 63'e, toplam can kaybı ise bin 757'ye ulaştı.

Hamad Alnajjar

