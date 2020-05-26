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Filistin'de yeniden açılan camide İsrail güçleri 50 kişinin namaz kılmasına izin verdi

Filistin'de yeniden açılan camide İsrail güçleri 50 kişinin namaz kılmasına izin verdi
Filistin'de yeniden açılan camide İsrail güçleri 50 kişinin namaz kılmasına izin verdi

Filistin'in işgal altındaki El-Halil şehrinde yeniden açılan Hazreti İbrahim Camii'nde İsrail güçleri sadece 50 kişinin namaz kılmasına izin verdi.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinde yer alan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı bulunan Hazreti İbrahim Camii bugün yeniden açıldı. Filistinliler namaz kılmak için camiye akın ederken, İsrail askerleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Filistin Diyanet İşleri Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin namaz kılmak için sadece 50 kişinin camiye girişine izin verdiğini duyurdu. Bakanlık, işgal güçlerinin caminin dış kapılarında namaz kılmak isteyen Filistinlileri engellemeye çalıştığını da belirtti.

Hazreti İbrahim Camii'nin bulunduğu Eski Şehir bölgesi İsrail'in işgali altında bulunuyor.

Hamad Alnajjar

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