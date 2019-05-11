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Filistin'i destekleyen binlerce kişi Londra'da yürüdü

Filistin'i destekleyen binlerce kişi Londra'da yürüdü
Filistin'i destekleyen binlerce kişi Londra'da yürüdü

İsrail’in Filistin'i işgaline karşı binlerce kişi Nekbe Günü’nün 71’nci yıldönümü için İngiltere’nin başkenti Londra’da yürüdü. Filistin’in Cesur Kızı olarak bilinen Ahed Tamimi de yürüyüşte yer aldı.

Nekbe Günü olarak bilinen ve İsrail'in Filistin toprakları üzerinde devlet kurduğu 14 Mayıs 1948 tarihinin 71'nci yıldönümü haftasında, İsrail'in Filistin işgaline karşı Filistinlilerin yanında olan binlerce kişi Londra'da yürüyüş düzenledi. Filistinlilerin ‘Büyük Felaket' olarak gördükleri günün yıldönümü için düzenlenen yürüyüşe Filistin'in Cesur Kızı olarak bilinen Ahed Tamimi de katıldı. Göstericiler ellerinde, "Var ol, yerleş, geri dön", "Özgür Filistin" gibi yazılar bulunan dövizler ve pankartlar taşıyarak İsrail devleti karşıtı sloganlar attı.  

Muhammed Rabah

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