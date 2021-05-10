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Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu

Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu

Filistinliler, İsrail güçlerinin attığı mermilerin boş kovanlarından Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu.

Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu - Tıkla İzle

İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik şiddeti günlerdir devam ediyor. İsrail güçleri, hem Mescd-i Aksa'da ibadet edenlere hem de Şam Kapısı yakınlarında toplanan Filistinlilere ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ediyor. İsrail güçlerinin attığı ses bombaları, plastik ve gerçek mermilerin boş kovanları Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve çevresinde birikti. Bir grup Filistinli ise biriken boş kovanlarla Mescid-i Aksa'nın şeklini oluşturdu. Filistinliler, oluşturdukları şekillerle, İsrail saldırılarına rağmen ayakta duracakları ve Kudüs'ü savundukları mesajını verdi.

Muhammed Rabah

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