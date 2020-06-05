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Finlandiya Başbakan Yardımcısı Katri Kulmuni istifa etti

Finlandiya Başbakan Yardımcısı Katri Kulmuni istifa etti
Finlandiya Başbakan Yardımcısı Katri Kulmuni istifa etti

Finlandiya’da hükümetin koalisyon ortağı merkez partisi (KESKUSTA) lideri, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Katri Kulmuni, istifa etti.

Finlandiya'da hükümetin koalisyon ortağı merkez partisi (KESKUSTA) lideri, Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Katri Kulmuni, özel bir şirketten aldığı kişisel iletişim ve hitabet danışmanlığı dersleri ile ilgili 50 bin Euroluk faturasını bakanlığa ödettirdiği gerekçesiyle açılan soruşturma sonrası istifa etti.

Kulmuni, yaptığı basın toplantısında "Hükümetin bir üyesi olarak bu durumu sürdüremeyeceğim sonucuna vardım, bu kararımı başbakana da ilettim. Merkez partideki görevimi devam edeceğim, parti ve parlamento olarak en kısa sürede yeni bir bakan seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Sanna Marin, hükümet ortağı Kulmuni'nin istifası sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Katri'nin kararını destekliyorum, bu onun için çok zor olmalı. Ona bir insan olarak değer veriyorum ve şimdiye kadar iş birliğimiz için teşekkür ediyorum. Merkez Partisi ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Mehmet Yılmaz
 

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