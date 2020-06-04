İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Finlandiya'da ‘cinsiyetsiz'' yeni trafik işaretleri dönemi

Finlandiya'da ‘cinsiyetsiz'' yeni trafik işaretleri dönemi
Finlandiya'da ‘cinsiyetsiz'' yeni trafik işaretleri dönemi

Finlandiya’da yeni trafik yasası kapsamında trafik levhaları değişiyor. Levhalardaki cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılırken cinsiyet belirten ifadelerin yerine sadece insan figürünü tasvir eden şekiller eklendi.

Finlandiya'da 1 Haziran tarihi itibari ile yürürlüğe giren ‘'Yeni Trafik Yasası'' kapsamında hazırlanan 50 yeni trafik işaretleri yollarda farkındalığı artırmanın yanında, trafik işaretlerinde cinsiyet belirten ifadeleri de ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Trafik levhalarında cinsiyet belirten ifadeler ortadan kaldırılarak yerine sadece insan figürünü tasvir eden şekiller eklendi. 1981 yılından beridir uygulanan eski trafik yasasının kaldırılması ile Finlandiya Ulaşım ve Altyapı Ajansı tarafından hazırlanan yeni işaretler yavaş yavaş yollarda görünmeye başlayacak. Yeni yasa kapsamında ayrıca yollarda şerit ayrımını sarı renkle yapan son Avrupa ülkesi Finlandiya, 2023 yılına kadar tüm sarı işaretli şeritleri de beyaza boyayacak.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forum (WEF) cinsiyet eşitliği 2020 raporuna göre Finlandiya dünyada 3. sırada yer alıyor.

Mehmet Yılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.