Fiorentina ve West Ham United taraftarları maç öncesi birbirine girdi: 3 yaralı, 16 gözaltı

Çekya'nın başkenti Prag'da Fiorentina ile West Ham United arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi sokaklar karıştı. Fiorentina ve West Ham United taraftarları arasında Prag'ın merkezindeki bir barda çıkan kavga sokağa taştı. Çıkan olaylarda çok sayıda taraftar yararlanırken, çevredeki mağazaların camları kırıldı. Polis, taraftarlara müdahale ederken, bir Fiorentina taraftarı polise sopayla saldırdı. Polis çıkan olaylar nedeniyle 16 kişiyi gözaltına aldı.

Polis sözcüsü Jan Rybansky yaptığı açıklamada, “Bir barda Fiorentina taraftarları West Ham United taraftarlarına saldırarak üç kişiyi yaraladı. Olaylar sırasında bir polis memuru da saldırıya uğradı. 16 kişiyi gözaltına aldık” dedi.

Özgür Öztürk





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