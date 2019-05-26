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Fırında sıkışan gaz alev aldı: 1 yaralı

Fırında sıkışan gaz alev aldı: 1 yaralı
Fırında sıkışan gaz alev aldı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir marketin pide fırınında sıkışan gazın alev alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir süpermarkette bulunan doğalgazlı pide fırını aniden alev aldı. Olayda market ve fırın çalışanı İ.S, etrafını saran alevler nedeniyle yaralandı. Kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinden Gaziantep Tıp Fakültesine sevk edilen yaralının vücudunun birçok bölgesinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi. 

Olayda yaralanan İ.Ş'nin markette yeni göreve başladığı ve doğalgazlı fırını yakıp kapağını da kapatarak, sigara içmek için dışarıya çıktığı ileri sürüldü. Bir süre sonra tekrar fırının başına dönen İ.Ş'nin fırındaki ateşin söndüğünü görmesi üzerine cebinden çıkardığı çakmakla yeniden yakmak istediği ve fırında sıkışan gazın birden parladığı ileri sürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.  

Bekir Şentürk
 

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