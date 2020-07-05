Fırtına, Alaşehir'de büyük hasara neden oldu

Alaşehir'de akşam saatlerinde esen fırtına, Beşeylül Mahallesi Osman Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan sac çatıyı uçurdu. Çatı, boş bir araziye uçarken ev sahibi Asım Yenen, "Ne olduğunu anlayamadık, birden çıkan rüzgarın etkisiyle çatı yere düştü. Allah'tan boş arsaya düştü" dedi.

İstasyon Mahallesi Bağkent sitesinde de bir çınar ağacı G.S.'ye ait park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Belediye ekipleri ağaçları kesip temizleyerek, otomobili ağacın altından çıkardı. Akkeçili Mahallesi mevkiinde Necip Özdemir'e ait 5 dekar bağ alanı ise direkleriyle birlikte yere yatarken, Mehmet Özdemir'e ait bağın iki sırası da devrildi, Lisan Uysal'a ait şeftali, ceviz ve erik ağaçları da fırtınadan zarar gördü. Lisan Uysal, "Bahçede geziyordum. Birden çıkan fırtına ile birlikte yağmur ağaçları devirdi. Meyveleri yere döktü. Kendimi evin içine zor attım." diyerek fırtınanın şiddetini anlattı.

Hüseyin Keskin