İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtına seraları yıkıp geçti

Fırtına seraları yıkıp geçti
Fırtına seraları yıkıp geçti

Denizli’de 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına, çatıları ulurdu, ağaçları devirip seralara büyük zarar verdi.

Hasar gören seraları için seferber olan çiftçiler, ürünlerinin daha fazla zarar görmemesi için önlemler aldı.

Meteorolojinin uyardığı Denizli'de sağanak yağış ve fırtına 2 gün boyunca etkili oldu. Bazı noktalarda ağaçlar yıkılıp evlerin çatısı ve minarelerin külahları uçtu.

Buldan ilçesinde ise fırtına sonrası çiftçi serasına giderken karşılaştığı manzara karşısında bakakaldı. Serasının büyük oranda zarar gördüğünü ve çadırların havalarda uçuştuğunu fark etti. Ardında etkili olan kar ve yağmur yağışı sonrasında ürünlerini kurtarmak için çabalasa da çadırlar daha da yırtılmaya başladı. Sera fırtınadan dolayı zarar görürken çiftçi vatandaşlarla beraber çadırlarını tekrardan kapattı.

Eren Elyesa Polat - İbrahim Yenipazarlı
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.