Fırtınanın devirdiği ağaç, otomobillere zarar verdi

Olay, İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında kısa süreli fırtına meydana geldi. Fırtınayla birlikte cadde üzerinde bulunan bir ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, benzinli testere araçların üzerindeki ağaçları kesmeye başladı. Yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından ekipler, ağaçları otomobillerin üzerinden kaldırdı. Ağacın devrilmesiyle birlikte 58 NF 785 plakalı Tempra marka otomobil ve 41 KK 002 plakalı Skoda marka otomobil zarar gördü. Tempra marka otomobilin arka camı tamamen kırılırken, Skoda marka otomobilin üzerinde ezikler meydana geldi. Kesilen ağaçlar daha sonra belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Mustafa Uslu - Cihan Atik