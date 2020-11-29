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Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu

Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu
Fiyat konusunda anlaşamadığı müşterisini vurdu

Bursa’da tütün satılan dükkanda yaşanan anlaşmazlık, hastanede bitti. Dükkan sahibi, ruhsatsız tabancasıyla müşterisini dizinden vurdu. Dizinden vurulan yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli C.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi saat 19.15 sıralarında Şahebettinpaşa Mahallesi Kanara Sokak üzerindeki bir dükkanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tütün satan C.Ç. (32), iş yerine müşteri olarak gelen M.K. (27) ile tütün ürünleri fiyatları konusundan tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce C.Ç. iş yerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancasını M.K.'ye doğrulttu. M.K., dizinden vurulurken, C.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, vatandaşlar tarafından sandalyeye oturtturulurken, bacağına da tampon yapıldı.

M.K., ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli C.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarla saklandığı yer tespit edilen C.Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Gökay Başdan - Ali Kamur
 

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