Fiyatı artan ete iki kat talep geliyor

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını esnafların büyük bir bölümünü olumsuz yönde etkilerken kasapların ise bu dönemde işlerinin artmasına neden oldu. Kasaplar bu dönemde gelen yoğun talebin peşi sıra fiyatlarda sınırlı bir yükseliş olduğunu belirtiyor.

Kasaplar salgın nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayan vatandaşların et ihtiyaçlarını karşılamak için tam mesai çalıştıklarını söylüyor. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkamayan vatandaşın bir süre sonra ekonomisinin bozulacağından endişe eden kasaplar et satışlarının artmasının sürdürülebilir olmamasından yakınıyor.

“Virüs öncesi döneme göre 10-15 lira artış oldu”

Koronavirüs salgının kasaplara etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan kasap Ümit Çatmabacak, “Vakalarının ülkemizde görülmesinin ardından işlerimiz olumlu yönde etkilendi. Fakat bunun sevinilecek bir tarafı yok. Vatandaş zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmıyor; marketlerden kasaplardan ihtiyaçlarını alıp hemen evlerine dönüyorlar. Bir korku hakim. Evde kalınca ileriki dönemde vatandaşların ekonomisinin bozulması söz konusu. Bizim işlerimizin artmasının bu açıdan da sevinilecek bir yanı yok. Vatandaşlar virüs endişesi nedeniyle iyi beslenmek istiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyor, et yemek için kasaba yöneliyor. Et fiyatlarında da virüs öncesi döneme göre 10-15 lira artış oldu. Dar gelirli vatandaşın alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor. Esnaf olarak et fiyatlarının genel olarak düşmesini umut ediyoruz” dedi.

“Satışlar iki kat arttı”

Konuyla ilgili görüş belirten Murat Koca isimli kasap ise, “Lokantalar, yemekhaneler kapanınca vatandaşlar doğrudan kasaplara yöneldi. Hafta sonları günlük 150 kilo et satarken şuan iki katına yakın 300 kilo et satıyoruz. Virüs öncesi döneme göre dana eti fiyatları ortalama 5 lira kadar yükseldi. Kuzu eti ise 15 lira civarında yükseldi. Virüsten dolayı bizde önlemlerimizi alıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz, maskelerimizi, eldivenlerimizi takıyoruz. Ülkemizde et bol, Türkiye et sıkıntısı yaşamaz” diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin