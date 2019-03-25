fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne gençlerin

“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda sahne heyecanı İstanbul'da üç gün süren ilk elemeyle başladı. Yapılan açıklamaya göre festival havasında geçen Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki elemelerde gençler, kendilerini desteklemek için gelen okul arkadaşlarıyla birlikte heyecan dolu anlar yaşadı. Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen İstanbul elemelerinde; Kocaeli, Bursa, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova'dan gelen 232 lise yarıştı. Elemelerde en iyi performansı sergileyen okullar, finale yükselme şansı yakaladı.

Oylama vakti

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın eleme heyecanı 29 ve 30 Mart tarihlerinde Ankara ve 5 ve 6 Nisan tarihlerindeki İzmir elemeleriyle devam edecek. Hem İstanbul'da hem de Ankara ve İzmir'de sahneye çıkan ve performans sergileyen grupların video'ları Türkiye'nin en popüler dijital müzik platformu fizy üzerinden dinlenerek oy verilebilecek.

Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasından, fizy üzerinden izlenip en çok beğeniyi kazanan 6 okul, finale çıkmaya hak kazanan 30 performans arasına katılma şansını yakalayacak. İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul finalde tekrar sahne alacak. fizy üzerinden devam edecek oylama ve destek organizasyonu #OKULUNUOYLASANA hashtag'i üzerinden sosyal medyada da takip edilebilecek.