fizy İstanbul Müzik Haftası binlerce seyircinin katılımıyla sona erdi

fizy İstanbul Müzik Haftası, bir hafta boyunca şehrin iki yakasında beş ayrı sahnede 160 müzisyeni sevenleriyle buluşturdu. Binlerce seyircinin katıldığı festival, konser ve söyleşilerle ardında unutulmaz anlar bıraktı. Dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile ikinci kez düzenlenen müzik haftasında; rap, pop, alternatif rock, metal ve rock müziğin en iyi isimleriyle 30'dan fazla konser ve DJ performansı gerçekleşti.

fizy'den Dijital Müzik Ödülleri

fizy İstanbul Müzik Haftası, Türkiye'nin ilk dijital müzik ödülleri olduğu belirtilen fizy Müzik Ödülleri Töreni ile başladı. Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği görkemli ödül gecesinde, fizy verilerine göre en çok dinlenen ve izlenen isimler ödüllendirildi. Sıla, Ben Fero, Bilal Sonses ve Tuğçe Kandemir, Reynmen, Pinhani, Ebru Gündeş, Ahmet Kaya, Merve Özbey ve Yeni Türkü 2019'un en iyileri olarak kendi kategorilerinde ödüle layık görüldü.

5 farklı noktada, 30'dan fazla konser

Müzik haftasının ilk konserini Ozbi ft. Gülce Duru verdi. Ardından Volkswagen Arena'da rap müziğin en etkili isimleri Baneva, Alaturka Mavzer, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Kamufle, Nova Norda, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Gazapizm ve Ceza'nın performansıyla seyircinin coşkusu doruk noktasına ulaştı. Aynı akşam IF Performance Hall Beşiktaş'ta Feridun Düzağaç, Moda Kayıkhane'de ise Gaye Su Akyol hayranlarıyla buluştu. Cuma günü Volkswagen Arena'da Eda Baba ile başlayan program; Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen, maNga ve Kenan Doğulu ile muhteşem bir final yaptı. Gecenin sürprizi ise maNga'nın solisti Ferman Akgül ile Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' şarkısında yaptıkları düet oldu.

Müzik haftasının son gününde rock, metal ve rap fırtınası esti. Pilli Bebek ile başlayan gün; Moğollar, Norm Ender, Pentagram ve Teoman ile unutulmaz bir final yaptı. Festival boyunca konser aralarında DJ Nikki Wild katılımcıları eğlendirmeye devam etti. Son günün after party'leri için ise Volkswagen Arena'da DJ Nikki Wild ve Shantel, Kadıköy Sahne'de ise 90'lar Türkçe Pop Party ile DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge set başındaydı.

Müzik sohbetlerinde rap ve heavy metal konuşuldu

fizy İstanbul Müzik Haftası, müzik sohbetleriyle de müzikseverleri buluşturdu. Türkiye'de Rap sohbetinde müzik yazarı ve psikolog Tolga Akyıldız; Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı ile buluştu. Gazeteci Sinem Vural ise efsane heavy metal grubu Pentagram ile Türkiye'de heavy metalin yolculuğunu konuştu.

fizy İstanbul Müzik Haftası boyunca gerçekleşen konserlerin kayıtları, ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy üzerinden yayınlanacak.