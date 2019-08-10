fizy'den bayram yolculukları için öneriler

Dijital müzik platformu fizy'nin editöryal ekibi tarafından hazırlanan yaza ve bayrama özel listelerle yolculuklara çıkanlara alternatif sundu. Yapılan bilgilendirmede; poptan jazz'a, 90'lardan günümüze birbirinden farklı temalarla hazırlanan müzik listeleri, hem kumsalda denizin ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin, hem de bayram ziyareti için uzun yola gidenlere keyifli alternatifler sunacak.

Platform; summer jazz, easy summer, Yaz sakini, summer dance, morning feels, Yaz sabahı, 90'lar Yaz, 90's summer, road to sun ve güneşe doğru isimli listeleriyle Kurban Bayramı tatilinde de kullanıcılara yardımcı olacak.