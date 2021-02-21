Flamingo ailesi böyle görüntülendi

Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan ve yaklaşık 206 bin metrekare alanda 136 türden bin 100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu her geçen gün artıyor. 50'ye yakın kanatlı hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesindeki 28 yetişkin flamingo ailesine 12 yeni üye daha katıldı. Daha renklenmeyen yavru flamingolar özel yemler ve karidesle besleniyor. Her bir flamingo günde ortalama 150 gram kanatlı yemi ve kırmızı karidesi mideye indiriyor. Pandemi sürecinde hafta sonları ziyaret edilemeyen hayvanat bahçesi hafta içi 09.30 ile 17.30'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyor.

Samet Doğru - Abdullah Çibir

