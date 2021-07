Florida'da çöken binada can kaybı 64'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları, dün enkaz altında kalanların sağ olma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle "arama" çalışmalarına çevrildi. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, enkaz alanında devam eden çalışmalarda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 64'e yükseldiğini bildirdi. Kayıp sayısının 76 olduğunu aktaran Cava, ekiplerin enkaz altındakilere ulaşabilmek için her zamankinden daha fazla özen gösterdiğini söyledi. Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett de ekiplerin enkazın en uç noktasına ulaşana kadar ve ailelerin sevdiklerinin her birine ulaşana dek çalışmayı bırakmayacağını aktardı.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.