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Foça'da feci trafik kazası: 2 ölü

Foça'da feci trafik kazası: 2 ölü
Foça'da feci trafik kazası: 2 ölü

İzmir’in Foça ilçesinde, bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, 35 ALT 633 plakalı motosikletin sürücüsü Andaç Akten (30), sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet, ardından hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Andaç Akten (30) ile Efe Hakan Tuzcu (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonucu yaşamını yitiren Akten ile Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı Ergün
 

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