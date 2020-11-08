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Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım filmi çekimleri için trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının 3 gün sürecek tanıtım filmi çekimleri için bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

1. GÜN 9 KASIM 2020 KAPANACAK YOLLAR
AVRASYA TÜNEL: 12.50 - 13.35 saatleri arasında

-Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine
kapalı.
-Namık Kemal Güney Avrasya Yolu'na giriş
-Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.
-Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara
karşı kapatılacaktır.)

KAPATILACAK YOLLARA ALTERNATİF YOLLAR
-Sahil Güney Sirkeci istikameti
-Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti
-Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne Unkapanı istikameti

BEŞİKTAŞ/ARNAVUTKÖY SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR
-Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.
-Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi
-Bebek Kuruçeşme Caddesi
-Bebek Arnavutköy Caddesi
-Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR DA;
-Dere Boyu Caddesi
-Portokal Yokuşu
-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
-Ahmet Adnan Saygun Caddesi
-Kuruçeşme Çağrı Sokak
-Yeşil Pınar Sokak
-Arnavutköy Dere Sokak
-Bebek Hamam Sokak

2. GÜN 10 KASIM 2020
KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR
-Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil,
Sirkeci istikametine kapalı olacak.
-Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.
-Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.
-Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

ALTERNATİF YOLLAR
-Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri
çevrilecek.
-Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.
-Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek
-Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp
Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR
-Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.
-Arabalı vapur giriş ve çıkışları
-Galata Köprüsü - Karaköy istikameti
-Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.
-Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek
-Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.
-Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve
Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)

ALTERNATİF YOLLAR
-Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu
Valilik istikametine geri yönlendirilecek.
-Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk
Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na yönlendirilecek.
-Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel
(İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala
Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

3. GÜN 11 KASIM 2020
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR
-Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
-Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından
Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
-Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım
Ataşehir yan yola verilecektir.)
-Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
-Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

ÜSKÜDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR
-Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım
-Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım
-Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım
-Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
-Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

ALTERNATİF YOLLAR
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
-Yavuz Sultan Selim Köprüsü
-Avrasya Tüneli
-Nuhkuyusu Caddesi

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