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Formula 1'de heyecan Almanya'da

Formula 1'de heyecan Almanya'da
Formula 1'de heyecan Almanya'da

Formula 1 Dünya Şampiyonası, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla devam edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Almanya'da yaşanacak. Sezonun 11. yarışı 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10'da başlayacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 161
3 - Max Verstappen (Hollanda): 128
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 65
5 - Alexander Albon (Tayland): 64

Takımlar klasmanı

1 - Mercedes: 366
2 - Red Bull Racing: 192
3 - McLaren: 106
4 - Racing Point: 104
5 - Renault F1 Team: 99

Oğuzhan Ort

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