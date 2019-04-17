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Fransa bu videoyu tartışıyor

Fransa bu videoyu tartışıyor
Fransa bu videoyu tartışıyor

Fransa’da bir hastane odasında babasına teslim edilmemek için çığlık çığlığa ağlayarak yalvaran kız çocuğu videosu tartışma konusu oldu. Sosyal medyada binlerce paylaşılan görüntü üzerine polis teşkilatı inceleme başlattı.

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Fransa'da sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ülkenin gündemine oturdu. Sosyal medya sitelerinde binlerce kişi tarafından paylaşılan bir görüntüde, bir hastane odasındaki küçük bir kız çocuğunun babasına teslim edilmemek için yalvardığı ve babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği görülüyor. Kız çocuğunun çığlıkları hastane odasını inletirken, odadaki yetişkinlerin sakinliğini koruduğu dikkat çekiyor. Sosyal medya görüntüsünün polise bildirilmesi üzerine Fransa Ulusal Polis Teşkilatı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Birçoğunuz bu videoyu bize bildirdi. Soruşturma için yetkili araştırmacılara iletildi. Seferberliğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu paylaşmamanızı rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Görüntünün kaynağı bilinmezken çığlıklarla yalvaran kız çocuğunun istismarcı olduğunu ileri sürdüğü babasına teslim edildiği iddia edildi. Öte yandan yetkililerin halen soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.  

Özlem Kaplan

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