İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği
Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeni ile en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe kriz devam ederken, Fransa hükümetinden Fransız havayolu şirketi Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği verileceği açıklandı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada "Ulusal şirketimizi kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kredinin 3 milyar Euro'luk kısmını devletin sağlayacağını, geri kalan 4 milyar Euro'luk kısma ise devletin kefil olacağını dile getirdi.

Fransız Bakan, verilen destek sonucunda Air France'ın kamulaştırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Özlem Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.